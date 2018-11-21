Кабмин одобрил подписание соглашения о ЗСТ с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о подписании соглашения о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение члены правительства одобрили без обсуждения.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина и Израиль планируют подписать соглашение о свободной торговле в конце ноября этого года.
В июне стало известно, что Украина и Израиль на политическом уровне согласовали соглашение о зоне свободной торговли.
28 марта было завершено переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем. Также был утвержден дальнейший план действий для подписания соглашения, в частности, осуществление ее детальной юридической выверки и представление соответствующим органам обеих стран для утверждения.