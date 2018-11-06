Україна підпише з Ізраїлем угоду про ЗВТ у кінці листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Україна та Ізраїль планують підписати угоду про вільну торгівлю наприкінці листопада цього року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Україна й Ізраїль підпишуть Угоду про вільну торгівлю наприкінці листопада. Документ суттєво розширить нашу економічну співпрацю і дозволить наростити товарообіг, який наразі становить 1 млрд дол. на рік”, — написав він.
Також Прем’єр розповів, що цього місяця в Києві відбудеться українсько-ізраїльський інноваційний саміт, участь в якому візьмуть представники близько 50 підприємств, які працюють у галузі високих технологій.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю УНН перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомляв, що підписання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем планується до кінця року.
Як повідомляв УНН, Україна та Ізраїль на політичному рівні узгодили угоду про зону вільної торгівлі.
28 березня було завершено переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Також було затверджено подальший план дій для підписання угоди, зокрема, здійснення її детальної юридичної вивірки та подання відповідним органам обох країн для затвердження.