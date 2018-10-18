Україна може до кінця року підписати угоду про ЗВТ з Ізраїлем - Кубів

"Ми у цьому році завершили переговори про укладення угоди вільної торгівлі з Ізраїлем. І вона вже абсолютно є відшліфована. Вона зараз на перекладі. Мій візит в Ізраїль буквально кілька місяців тому і зустріч з міністром економіки підтвердили дану позицію. Тобто, ми зараз чекаємо юридичних висновків, перекладу, і угода буде підписана найближчим часом", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнення УНН про те, чи може підписання відбутися до кінця року, Кубів сказав: "Я думаю, що це може бути до кінця року".

Як повідомляв УНН, Україна та Ізраїль на політичному рівні узгодили угоду про зону вільної торгівлі.

28 березня було завершено переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Також було затверджено подальший план дій для підписання угоди, зокрема, здійснення її детальної юридичної вивірки та подання відповідним органам обох країн для затвердження.