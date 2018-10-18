Украина может до конца года подписать соглашение о ЗСТ с Израилем - Кубив

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина рассчитывает до конца 2018 года подписать соглашение о свободной торговле с Израилем. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью УНН первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Мы в этом году завершили переговоры о заключении соглашения свободной торговли с Израилем. И оно уже является абсолютно отшлифованым. Оно сейчас на переводе. Мой визит в Израиль буквально несколько месяцев назад и встреча с министром экономики подтвердили данную позицию. То есть, мы сейчас ждем юридических выводов, перевода, и соглашение будет подписано в ближайшее время", - отметил он.

Отвечая на уточнение УНН о том, может ли подписание состояться до конца года, Кубив сказал: "Я думаю, что это может быть до конца года".

Как сообщал УНН, Украина и Израиль на политическом уровне согласовали соглашение о зоне свободной торговли.

28 марта были завершены переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем. Также был утвержден дальнейший план действий для подписания соглашения, в частности, осуществления ее детальной юридической выверки и представления соответствующим органам обеих стран для утверждения.

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