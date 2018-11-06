Украина подпишет с Израилем соглашение о ЗСТ в конце ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина и Израиль планируют подписать соглашение о свободной торговле в конце ноября этого года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Украина и Израиль подпишут Соглашение о свободной торговле в конце ноября. Документ существенно расширит наше экономическое сотрудничество и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет 1 млрд долл. в год", - написал он.
Также Премьер рассказал, что в этом месяце в Киеве состоится украинско-израильский инновационный саммит, участие в котором примут представители около 50 предприятий, работающих в области высоких технологий.
Напомним, ранее в интервью УНН первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщал, что подписание соглашения о свободной торговле с Израилем планируется до конца года.
Как сообщал УНН, Украина и Израиль на политическом уровне согласовали соглашение о зоне свободной торговли.
28 марта были завершены переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем. Также был утвержден дальнейший план действий для подписания соглашения, в частности, осуществление ее детальной юридической выверки и представления соответствующим органам обеих стран для утверждения.