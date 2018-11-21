Кабмін схвалив підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про підписання угоди про вільну торгівлю між урядами України та Ізраїлю. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення члени уряду схвалили без обговорення.
Раніше Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна та Ізраїль планують підписати угоду про вільну торгівлю наприкінці листопада цього року.
У червні стало відомо, що Україна та Ізраїль на політичному рівні узгодили угоду про зону вільної торгівлі.
28 березня було завершено переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Також було затверджено подальший план дій для підписання угоди, зокрема, здійснення її детальної юридичної вивірки та подання відповідним органам обох країн для затвердження.