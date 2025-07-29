Кабмин планирует привлечь 400 млрд грн для финансирования сектора безопасности и обороны - Свириденко
Киев • УНН
Правительство Украины планирует привлечь 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны. Это будет рассмотрено Верховной Радой. Премьер-министр Юлия Свириденко также сообщила о планах привлечь значительные средства для выполнения всех социальных обязательств.
Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет Украины. В частности, планируется привлечь 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны, рассказала в эфире национального телемарафона премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает УНН.
Детали
В этом году мы планируем, как правительство, привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования. Это только на 2025 год. И, конечно, мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году
Премьер-министр также добавила, что все социальные обязательства перед украинцами правительством будут выполнены.
Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме. Все запланированные в августе платежи поступят вовремя
Она добавила, что планируется добавить в государственный бюджет 400 миллиардов гривен, которые будут использованы для финансирования сектора безопасности и обороны.
Также мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Мы планируем добавить 400 млрд гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны
Дополнение
Обновленный Кабмин подвел итоги первой недели работы, определив ключевые приоритеты: развитие отечественного протезирования, расширение оборонного производства и упрощение жизни для бизнеса.
Правительство планирует запустить гранты на бионические протезы и масштабировать производство взрывчатых веществ в Украине.
Кабинет министров утвердил новый грантовый конкурс в рамках Brave1, направленный на масштабирование производства взрывчатых веществ в Украине. Проект предусматривает техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны и прозрачную конкурсную процедуру.