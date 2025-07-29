Кабмин планирует привлечь 400 млрд грн для финансирования сектора безопасности и обороны - Свириденко

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет Украины. В частности, планируется привлечь 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны, рассказала в эфире национального телемарафона премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает УНН.

Детали

В этом году мы планируем, как правительство, привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования. Это только на 2025 год. И, конечно, мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году - сообщила Свириденко.

Премьер-министр также добавила, что все социальные обязательства перед украинцами правительством будут выполнены.

Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме. Все запланированные в августе платежи поступят вовремя - подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что планируется добавить в государственный бюджет 400 миллиардов гривен, которые будут использованы для финансирования сектора безопасности и обороны.

Также мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Мы планируем добавить 400 млрд гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны - отметила Свириденко.

Дополнение

Обновленный Кабмин подвел итоги первой недели работы, определив ключевые приоритеты: развитие отечественного протезирования, расширение оборонного производства и упрощение жизни для бизнеса.

Правительство планирует запустить гранты на бионические протезы и масштабировать производство взрывчатых веществ в Украине.

Кабинет министров утвердил новый грантовый конкурс в рамках Brave1, направленный на масштабирование производства взрывчатых веществ в Украине. Проект предусматривает техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны и прозрачную конкурсную процедуру.