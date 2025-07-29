Кабмін планує залучити 400 млрд грн для фінансування сектору безпеки та оборони - Свириденко
Київ • УНН
Уряд України планує залучити 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони. Це буде розглянуто Верховною Радою. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також повідомила про плани залучити значні кошти для виконання всіх соціальних зобов'язань.
Очікується, що Верховна Рада розгляне питання змін до державного бюджету України. Зокрема планується залучити 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони, розповіла в ефіра національного телемарафону прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє УНН.
Деталі
В цьому році ми плануємо, як уряд, залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 2025 рік. І звичайно ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році
Прем’єр-міністр також додала, що усі соціальні зобов’язання перед українцями урядом будуть виконані.
Ми, як уряд, як держава, виконаємо усі соціальні зобов’язання перед українцями в повному обсязі. Усі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно
Вона додала, що планується додати до державного бюджету 400 мільярдів гривень, які будуть використані для фінансування сектору безпеки і оборони.
Також ми очікуємо, що Верховна Рада розгляне питання змін до державного бюджету. Ми плануємо додати 400 млрд гривень, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони
Доповнення
Оновлений Кабмін підбив підсумки першого тижня роботи, визначивши ключові пріоритети: розвиток вітчизняного протезування, розширення оборонного виробництва та спрощення життя для бізнесу.
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