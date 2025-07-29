Кабмін планує залучити 400 млрд грн для фінансування сектору безпеки та оборони - Свириденко

Очікується, що Верховна Рада розгляне питання змін до державного бюджету України. Зокрема планується залучити 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони, розповіла в ефіра національного телемарафону прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє УНН.

Деталі

В цьому році ми плануємо, як уряд, залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 2025 рік. І звичайно ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році - повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністр також додала, що усі соціальні зобов’язання перед українцями урядом будуть виконані.

Ми, як уряд, як держава, виконаємо усі соціальні зобов’язання перед українцями в повному обсязі. Усі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно - підкреслила очільниця уряду.

Вона додала, що планується додати до державного бюджету 400 мільярдів гривень, які будуть використані для фінансування сектору безпеки і оборони.

Також ми очікуємо, що Верховна Рада розгляне питання змін до державного бюджету. Ми плануємо додати 400 млрд гривень, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони - зазначила Свириденко.

Доповнення

Оновлений Кабмін підбив підсумки першого тижня роботи, визначивши ключові пріоритети: розвиток вітчизняного протезування, розширення оборонного виробництва та спрощення життя для бізнесу.

Уряд планує запустити гранти на біонічні протези та масштабувати виробництво вибухових речовин в Україні.

Кабінет міністрів затвердив новий грантовий конкурс у межах Brave1, спрямований на масштабування виробництва вибухових речовин в Україні. Проєкт передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони та прозору конкурсну процедуру.