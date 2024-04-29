К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

К законопроекту №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с россией, сейчас подано более 1 тыс. поправок. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя регламентного комитета ВР Сергей Евтушок в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Проголосован законопроект один, и он уже наработан в комитете. Подано где-то за тысячу правок по состоянию на сегодня. Законопроект уже прошел комитет и ждет экспертного заключения. То есть наше Главное научно-экспертное управление должно предоставить таблицу, которая даст возможность нам выяснить, проанализировать все те правки, которые были приняты в комитете. Затем [законопроект внесут - ред.] в повестку дня и потом будем идти по правкам. Я предполагаю, что этот законопроект будет проходить не по правкам, а к примеру, как шел закон о мобилизации - блоками - рассказал Евтушок.

На вопрос, когда законопроект могут вынести на голосование в целом, Евтушок уточнил, что это произойдет после того, как Главное научно-экспертное управление предоставит таблицу. "Мы посмотрим их замечания и тогда в повестке дня можно рассматривать этот законопроект", - сказал он.

Дополнение

Кабинетом министров Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) еще в январе 2023 года.

Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Его приняли в первом чтении в октябре прошлого года.

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