ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 10:19  •  4408 просмотра

Read in English

Священный Синод Православной Церкви Украины призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект № 8371, который запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.

Православная Церковь Украины призывает как можно быстрее принять законопроект №8371, предусматривающий запрет религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором. об этом говорится в Заявлении Священного Синода ПЦУ, пишет УНН.

Детали 

Учитывая все это Священный Синод Православной Церкви Украины поддерживает решение Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины относительно вынесения на окончательное утверждение украинским парламентом правительственного проекта закона №8371, принятого в первом чтении, о запрете подчиненности любых украинских религиозных организаций российским религиозным, а де-факто - государственным центрам

- заявили в Синоде ПЦУ. 

Отмечается, что этот законопроект никоим образом не ограничивает право на свободу вероисповедания и не препятствует деятельности религиозных общин, но защищает религиозную свободу в Украине от российского враждебного государственного влияния и от использования религиозных структур страны-агрессора как инструментов такого влияния.

российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ8 марта 2024, 09:59 • 13776 просмотров

В ПЦУ подчеркнули, что такая позиция также неоднократно публично поддержана религиозным сообществом Украины - христианскими, мусульманскими и иудейскими религиозными объединениями.

Священный Синод ПЦУ призывает Верховную Раду Украины как можно быстрее принять законопроект №8371 во втором чтении и в целом, а Президента Украины - подписать его

- говорится в Заявлении Священного Синода ПЦУ

Напомним

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с россией.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  37314 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  104668 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  106894 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  107451 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  108751 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130353 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135635 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125758 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118499 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115963 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Новости по теме
Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

  •  4408 просмотра
Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

  •  10540 просмотра
россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

  •  9798 просмотра
Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине

Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине

  •  19001 просмотра
Мужчина в Херсонской области насмерть подорвался на оставленной оккупантами взрывчатке во время обработки земли

Мужчина в Херсонской области насмерть подорвался на оставленной оккупантами взрывчатке во время обработки земли

  •  17772 просмотра
Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок

Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок

  •  16728 просмотра
В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

  •  14528 просмотра
российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ

российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ

  •  13776 просмотра
Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего

  •  11525 просмотра
Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей

Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей

  •  11378 просмотра

Популярные

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  69805 просмотра
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  104490 просмотра
рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

  •  29058 просмотра
Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

  •  75520 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

  •  101463 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  133621 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  139510 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  168811 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  193440 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  197319 просмотра

Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Священный Синод Православной Церкви Украины призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект № 8371, который запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.

Политика •   •  4408 просмотра
Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

Инженерные работы по укреплению оборонительных рубежей ускоряются, привлекая новые силы и технические возможности, благодаря благоприятным погодным условиям и выделенным правительством необходимым средствам.

Война •   •  10540 просмотра
Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

россияне отправили грузовики с артиллерией и оборудованием для борьбы с беспилотниками на северо-запад от Мариуполя и Розовки в Запорожской области.

Война •   •  9798 просмотра
россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине

Полиция демонтировала боевую часть вражеского беспилотника, застрявшую на высоте 55 метров в винте ветряной мельницы в Николаевской области.

Война •   •  19001 просмотра
Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине

Мужчина в Херсонской области насмерть подорвался на оставленной оккупантами взрывчатке во время обработки земли

В селе Широкая Балка Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, оставленном российскими военными во время обработки земли 8 марта.

Война •   •  17772 просмотра
Мужчина в Херсонской области насмерть подорвался на оставленной оккупантами взрывчатке во время обработки земли

Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок

Германия и Великобритания не позволят Путину разделить союзников Украины по оказанию военной поддержки, сохраняя невероятное единство и обсуждая разногласия за закрытыми дверями.

Политика •   •  16728 просмотра
Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок

В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку ЕС Украины, которая мужественно отражает жестокую и незаконную агрессию России, и отстаивает будущее Украины в Европе.

Политика •   •  14528 просмотра
В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ

Православная Церковь Украины обвиняет россию в систематическом нарушении религиозной свободы и преследовании духовенства и верующих, которые отказываются сотрудничать с оккупантами на оккупированных территориях Украины, в том числе через похищения, аресты, пытки, заключения и депортацию.

Общество •   •  13776 просмотра
российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего

В четвертом квартале 2023 года самые высокие зарплаты в Украине были в ІТ-секторе, а самые низкие - у библиотекарей и архивистов, согласно данным Государственной службы статистики.

Общество •   •  11525 просмотра
Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего

Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей

Сторонники Трампа используют искусственный интеллект для создания фальшивых изображений, на которых экс-президент окружен улыбающимися и смеющимися группами чернокожих избирателей, в явной попытке привлечь афроамериканскую поддержку в свою потенциальную президентскую кампанию 2024 года.

Новости Мира •   •  11378 просмотра
Cторонники Трампа используют искусственный интеллект, изображая екс-президента в окружении чернокожих избирателей