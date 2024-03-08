Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине
Киев • УНН
Священный Синод Православной Церкви Украины призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект № 8371, который запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.
Православная Церковь Украины призывает как можно быстрее принять законопроект №8371, предусматривающий запрет религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором. об этом говорится в Заявлении Священного Синода ПЦУ, пишет УНН.
Детали
Учитывая все это Священный Синод Православной Церкви Украины поддерживает решение Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины относительно вынесения на окончательное утверждение украинским парламентом правительственного проекта закона №8371, принятого в первом чтении, о запрете подчиненности любых украинских религиозных организаций российским религиозным, а де-факто - государственным центрам
Отмечается, что этот законопроект никоим образом не ограничивает право на свободу вероисповедания и не препятствует деятельности религиозных общин, но защищает религиозную свободу в Украине от российского враждебного государственного влияния и от использования религиозных структур страны-агрессора как инструментов такого влияния.
российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ8 марта 2024, 09:59 • 13776 просмотров
В ПЦУ подчеркнули, что такая позиция также неоднократно публично поддержана религиозным сообществом Украины - христианскими, мусульманскими и иудейскими религиозными объединениями.
Священный Синод ПЦУ призывает Верховную Раду Украины как можно быстрее принять законопроект №8371 во втором чтении и в целом, а Президента Украины - подписать его
Напомним
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с россией.
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Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине
Священный Синод Православной Церкви Украины призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект № 8371, который запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.
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