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Синод ПЦУ закликав якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП в Україні

Київ • УНН

 • 21348 перегляди

Священний Синод Православної Церкви України закликає Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект № 8371, який забороняє підпорядкування будь-яких українських релігійних організацій російським релігійним і державним центрам.

Синод ПЦУ закликав якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП в Україні

Православна Церкви України закликає якнайшвидше прийняти законопроєкт №8371, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресоркою. про це йдеться в Заяві Священного Синоду ПЦУ, пише УНН.

Деталі 

Враховуючи все це Священний Синод Православної Церкви України підтримує рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України щодо винесення на остаточне затвердження українським парламентом урядового проєкту закону №8371, ухваленого в першому читанні, щодо заборони підлеглості будь-яких українських релігійних організацій російським релігійним, а де-факто – державним центрам

- заявили в Синоді ПЦУ. 

Зазначається, що цей законопроєкт жодним чином не обмежує право на свободу віросповідання та не перешкоджає діяльності релігійних громад, але захищає релігійну свободу в Україні від російського ворожого державного впливу і від використання релігійних структур країни-агресора як інструментів такого впливу.

російська церква та її "патріарх" Кирил відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях - заява ПЦУ08.03.24, 11:59 • 25151 перегляд

У ПЦУ підкреслили, що така позиція також неодноразово публічно підтримана релігійною спільнотою України – християнськими, мусульманськими та юдейськими релігійними об’єднаннями.

Священний Синод ПЦУ закликає Верховну Раду України якнайшвидше прийняти законопроєкт №8371 у другому читанні та в цілому, а Президента України – підписати його

- йдеться в Заяві Священного Синоду ПЦУ

Нагадаємо

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував підтримати у другому читанні законопроєкт про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з росією.

Володимир Омельченко

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