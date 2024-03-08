Синод ПЦУ закликав якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП в Україні
Київ • УНН
Священний Синод Православної Церкви України закликає Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект № 8371, який забороняє підпорядкування будь-яких українських релігійних організацій російським релігійним і державним центрам.
Православна Церкви України закликає якнайшвидше прийняти законопроєкт №8371, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресоркою. про це йдеться в Заяві Священного Синоду ПЦУ, пише УНН.
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Враховуючи все це Священний Синод Православної Церкви України підтримує рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України щодо винесення на остаточне затвердження українським парламентом урядового проєкту закону №8371, ухваленого в першому читанні, щодо заборони підлеглості будь-яких українських релігійних організацій російським релігійним, а де-факто – державним центрам
Зазначається, що цей законопроєкт жодним чином не обмежує право на свободу віросповідання та не перешкоджає діяльності релігійних громад, але захищає релігійну свободу в Україні від російського ворожого державного впливу і від використання релігійних структур країни-агресора як інструментів такого впливу.
російська церква та її "патріарх" Кирил відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях - заява ПЦУ08.03.24, 11:59 • 25151 перегляд
У ПЦУ підкреслили, що така позиція також неодноразово публічно підтримана релігійною спільнотою України – християнськими, мусульманськими та юдейськими релігійними об’єднаннями.
Священний Синод ПЦУ закликає Верховну Раду України якнайшвидше прийняти законопроєкт №8371 у другому читанні та в цілому, а Президента України – підписати його
Нагадаємо
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував підтримати у другому читанні законопроєкт про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з росією.