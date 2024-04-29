До законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, подано понад 1 тис. правок

До законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій, які пов'язані з росією, наразі подано понад 1 тис. правок. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови регламентного комітету ВР Сергій Євтушок в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Проголосований законопроєкт один, і він вже напрацьований в комітеті. Подано десь за тисячу правок станом на сьогодні. Законопроєкт вже пройшов комітет та чекає експертного висновку. Тобто наше Головне науково-експертне управління має надати таблицю, яка дасть можливість нам з'ясувати, проаналізувати всі ті правки, які були ухвалені в комітеті. Потім [законопроєкт внесуть – ред.] в порядок денний і потім будемо йти по правках. Я передбачаю, що цей законопроєкт буде проходити не по правках, а до прикладу, як йшов закон про мобілізацію - блоками