До законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, подано понад 1 тис. правок

ukenru
17:57 • 57533 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 87706 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 95959 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 200423 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 146973 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 139546 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130345 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120917 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112577 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130090 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
63 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 134928 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 107292 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 112612 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 120593 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 93657 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 200509 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 364913 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 429007 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 438407 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 348647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 87770 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 112612 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 107292 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 93088 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104489 перегляди
Актуальне
До законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, подано понад 1 тис. правок

До законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, подано понад 1 тис. правок

Київ • УНН

 • 17866 перегляди

До законопроекту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з росією, було подано понад 1000 поправок, які очікують на експертну оцінку перед винесенням на голосування в парламент.

До законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій, які пов'язані з росією, наразі  подано понад 1 тис. правок. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови регламентного комітету ВР Сергій Євтушок в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Проголосований законопроєкт один, і він вже напрацьований в комітеті. Подано десь за тисячу правок станом на сьогодні. Законопроєкт вже пройшов комітет та чекає експертного висновку. Тобто наше Головне науково-експертне управління має надати таблицю, яка дасть можливість нам з'ясувати, проаналізувати всі ті правки, які були ухвалені в комітеті. Потім [законопроєкт внесуть – ред.] в порядок денний і потім будемо йти по правках. Я передбачаю, що цей законопроєкт буде проходити не по правках, а до прикладу, як йшов закон про мобілізацію - блоками

- розповів Євтушок.

На запитання, коли законопроєкт можуть винести на голосування в цілому, Євтушок уточнив, що це станеться після того, як Головне науково-експертне управління надасть таблицю. "Ми подивимося їхні зауваження й тоді в порядку денному можна розглядати цей законопроєкт", - сказав він.

Доповнення

Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) ще в січні 2023 року.

Повідомлялося, що законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Проєктом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Його ухвалили у першому читанні торік у жовтні.

Синод ПЦУ закликав якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП в Україні 08.03.24, 12:19 • 21345 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50