До законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, подано понад 1 тис. правок
Київ • УНН
До законопроекту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з росією, було подано понад 1000 поправок, які очікують на експертну оцінку перед винесенням на голосування в парламент.
До законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій, які пов'язані з росією, наразі подано понад 1 тис. правок. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови регламентного комітету ВР Сергій Євтушок в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Проголосований законопроєкт один, і він вже напрацьований в комітеті. Подано десь за тисячу правок станом на сьогодні. Законопроєкт вже пройшов комітет та чекає експертного висновку. Тобто наше Головне науково-експертне управління має надати таблицю, яка дасть можливість нам з'ясувати, проаналізувати всі ті правки, які були ухвалені в комітеті. Потім [законопроєкт внесуть – ред.] в порядок денний і потім будемо йти по правках. Я передбачаю, що цей законопроєкт буде проходити не по правках, а до прикладу, як йшов закон про мобілізацію - блоками
На запитання, коли законопроєкт можуть винести на голосування в цілому, Євтушок уточнив, що це станеться після того, як Головне науково-експертне управління надасть таблицю. "Ми подивимося їхні зауваження й тоді в порядку денному можна розглядати цей законопроєкт", - сказав він.
Доповнення
Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) ще в січні 2023 року.
Повідомлялося, що законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.
Проєктом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.
Його ухвалили у першому читанні торік у жовтні.
Синод ПЦУ закликав якнайшвидше ухвалити закон про заборону УПЦ МП в Україні 08.03.24, 12:19 • 21345 переглядiв