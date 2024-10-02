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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К законопроекту о повышении налогов подали более 1300 правок - нардеп

К законопроекту о повышении налогов подали более 1300 правок - нардеп

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:17  •  3337 просмотра

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что к правительственному законопроекту о повышении налогов подано 1377 поправок. Законопроект, принятый в первом чтении, имеет целью увеличить налоговые поступления на 58 млрд грн в 2023 году и 137 млрд в 2024 году.

К правительственному законопроекту о повышении налогов, который был принят в первом чтении в середине сентября, подано уже 1377 правок.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

В правительственный налоговый законопроект 11416д в настоящее время подано 1377 поправок. Правда может еще добавятся (те что поданы в бумажном)

- написал Железняк. 

Сейчас правки прорабатываются в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Дополнение

В июле кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о повышении налогов. В правительстве рассчитывали, что закон позволит дополнительно привлечь в 2024 году в бюджеты около 125 млрд гривен.

Позже стало известно, что законопроект доработали и планировали вынести на голосование в Раду в первые недели сентября в Раду.

В законопроекте, среди прочего, планировалось установить ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год. Запланированные в проекте закона о повышении налогов дополнительные бюджетные ресурсы в 125 млрд гривен уменьшились в 4 раза - до 30,1 млрд гривен.

Также планировалось повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

Установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы.

Установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Уже в сентябре Верховная Рада 224 голосами «За» при 226 необходимых не смогла принять в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. Документ отправили на повторное первое чтение.

Все же 17 сентября Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д по увеличению налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина