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До законопроєкту про підвищення податків подали понад 1300 правок - нардеп

До законопроєкту про підвищення податків подали понад 1300 правок - нардеп

Київ • УНН

 • 13813 перегляди

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до урядового законопроєкту про підвищення податків подано 1377 правок. Законопроєкт, ухвалений у першому читанні, має на меті збільшити податкові надходження на 58 млрд грн у 2023 році та 137 млрд у 2024.

До урядового законопроєкту про підвищення податків, який було ухвалено у першому читанні всередині вересня, подано вже 1377 правок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

В урядовий податковий законопроект 11416д на даний час подано 1377 правок. Правда може ще додадуться (ті що подані у паперовому)

- написав Железняк. 

Наразі правки опрацьовуються в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Доповнення

В липні кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо підвищення податків. В уряді розраховували, що закон дозволить додатково залучити у 2024 році до бюджетів близько 125 млрд гривень.

Пізніше стало відомо, що законопроєкт доопрацювали та планували винести на голосування в Раду у перші тижні вересня в Раду.

В законопроєкті, серед іншого, планувалося встановити ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Заплановані у проекті закону про підвищення податків додаткові бюджетні ресурси у 125 млрд гривень зменшилися у 4 рази - до 30,1 млрд гривень.

Також планувалося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи.

Встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Вже у вересні Верховна Рада 224 голосами "За" при 226 необхідних не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд. Документ відправили на повторне перше читання.

Все ж таки 17 вересня Верховна Рада України 241 голосом "За" підтримала у першому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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