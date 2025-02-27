К 2050 году население Украины может сократиться до 25 миллионов человек - WP

Война в Украине привела к значительному уменьшению численности населения, что несет серьезные социально-экономические вызовы для страны. Согласно прогнозам, к 2050 году численность населения может сократиться до 25 миллионов, а к 2100 году - всего до 15 миллионов.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По информации, сейчас, по данным правительственных источников, население Украины, включая оккупированные территории, составляет примерно 36 миллионов человек, что на 5 миллионов меньше, чем до начала войны. Еще около 5 миллионов украинцев находятся за границей, а пятая часть страны - также 5 миллионов - находится под российской оккупацией.

По словам министра юстиции, количество смертей почти втрое превышает количество рождений. Потеря миллионов людей, которые погибли, эмигрировали или оказались под оккупацией, оставила значительный пробел в демографии страны.

Это влияет на экономическую стабильность, политическую ситуацию и способность страны к восстановлению после войны.

Обращение вспять демографического спада имеет решающее значение и «равнозначно нашей победе в войне, достижению справедливого и стабильного мира, членству в ЕС и НАТО и восстановлению страны - заявил депутат парламента от оппозиции Николай Княжицкий.

Сегодня население Украины, включая территории, оккупированные Россией, составляет, как полагают, чуть менее 36 миллионов, говорят чиновники, что меньше, чем примерно 41 миллион, когда началась война. Однако эти цифры являются оценочными и могут быть намного ниже.

Если демографические тенденции сохранятся, ожидается, что к середине века население Украины составит около 25 миллионов человек, а к 2100 году - всего 15 миллионов. Чтобы повысить рождаемость и сохранить связи с людьми за пределами страны, правительство внедрило ряд инициатив - от интеграционных центров для тех, кто находится за границей, чтобы информировать их о возможностях трудоустройства на родине, до бесплатного лечения бесплодия для солдат и их семей.

Задача - вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детей, чтобы Украина могла процветать в своем мирном будущем после нашей победы - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире украинского телевидения в марте прошлого года.

«В каждой украинской семье» должно быть „не менее трех детей“,- добавил он.

Напомним,

По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой в Украине не наблюдается гендерный дисбаланс, так как большинство из 4,5 миллиона украинцев, выехавших за границу, составляют женщины - около 66%.