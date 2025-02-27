До 2050 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб - WP

Війна в Україні призвела до значного зменшення чисельності населення, що несе серйозні соціально-економічні виклики для країни. Згідно з прогнозами, до 2050 року кількість населення може скоротитися до 25 мільйонів, а до 2100 року — до лише 15 мільйонів.

Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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За інформацією, Наразі, за даними урядових джерел, населення України, включаючи окуповані території, становить приблизно 36 мільйонів осіб, що на 5 мільйонів менше, ніж до початку війни. Ще близько 5 мільйонів українців перебувають за кордоном, а п’ята частина країни — також 5 мільйонів — знаходиться під російською окупацією.

За словами міністра юстиції, кількість смертей майже втричі перевищує кількість народжень. Втрата мільйонів людей, які загинули, емігрували чи опинилися під окупацією, залишила значну прогалину в демографії країни.

Це впливає на економічну стабільність, політичну ситуацію та здатність країни до відновлення після війни.

Звернення назад демографічного спаду має вирішальне значення і "рівнозначне нашій перемозі у війні, досягненню справедливого і стабільного миру, членству в ЄС і НАТО і відновленню країни - заявив депутат парламенту від опозиції Микола Княжицький.

Сьогодні населення України, включаючи території, окуповані росією, становить, як вважають, трохи менше 36 мільйонів, кажуть чиновники, що менше, ніж приблизно 41 мільйон, коли почалася війна. Однак ці цифри є оціночними і можуть бути набагато нижчими.

Якщо демографічні тенденції збережуться, очікується, що до середини століття населення України становитиме близько 25 мільйонів осіб, а до 2100 року - лише 15 мільйонів. Щоб підвищити народжуваність і зберегти зв'язки з людьми за межами країни, уряд впровадив низку ініціатив - від інтеграційних центрів для тих, хто перебуває за кордоном, щоб інформувати їх про можливості працевлаштування на батьківщині, до безкоштовного лікування безпліддя для солдатів та їхніх сімей.

Завдання - повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше дітей, щоб Україна могла процвітати у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі українського телебачення в березні минулого року.

"У кожній українській родині" має бути "не менше трьох дітей",— додав він.

Нагадаємо

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової в Україні не спостерігається гендерний дисбаланс, через те, що більшість з 4,5 мільйона українців, які виїхали за кордон, становлять жінки — близько 66%.