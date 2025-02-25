Серед 4,5 млн українців, які виїхали за кордон, майже чверть - чоловіки

В Україні не спостерігається гендерний дисбаланс, через те, що більшість з 4,5 мільйона українців, які виїхали за кордон, становлять жінки — близько 66%.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Мене часто питають, чи посилився у нас гендерний дисбаланс через війну? Направду ні. Тому що більшість із 4,5 млн, хто виїхав, приблизно 66% - це жінки. Чому так багато чоловіків? Тому що до 18 років хлопчики виїжджали рівно так же, як і дівчатка. Якщо взяти працездатний вік, то там чоловіки становлять лише 22% - пояснила експертка.

Вона також зауважила щодо маршрутів виїзду за кордон та ймовірної кількості тих, хто "за кордоном переховується".

До речі, коли розповідають, що дуже багато бачать чоловіків працездатного мобілізаційного віку за кордоном, я завжди питаю: "А ви впевнені, що вони виїхали з території, підконтрольної українській владі?" Можливо, це виїхали ті люди, які на початок війни перебували в Криму або на Донбасі. В них теж були українські паспорти. Їх же ніхто не забирав. Я до того, що не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізаці - зазначила фахівець.

Нагадаємо

Елла Лібанова заявляла, що чисельність населення України на підконтрольній уряду території наразі становить близько 31,5 мільйона осіб.Це практично чверть від загальної чисельності населення країни до початку агресії росії в 2014 році.