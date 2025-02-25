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Среди 4,5 млн украинцев, выехавших за границу, почти четверть - мужчины

Среди 4,5 млн украинцев, выехавших за границу, почти четверть - мужчины

Киев  •  УНН

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Среди 4,5 млн украинцев, которые выехали за границу, 66% составляют женщины, а мужчины трудоспособного возраста - только 22%. Эксперты объясняют, что значительная часть мужчин за рубежом могла выехать с оккупированных территорий.

В Украине не наблюдается гендерный дисбаланс, так как большинство из 4,5 миллиона украинцев, выехавших за границу, составляют женщины - около 66%.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали 

Меня часто спрашивают, усилился ли у нас гендерный дисбаланс из-за войны? Действительно нет. Потому что большинство из 4,5 млн, кто уехал, примерно 66% - это женщины. Почему так много мужчин? Потому что до 18 лет мальчики выезжали ровно так же, как и девочки. Если взять трудоспособный возраст, то там мужчины составляют всего 22%

- объяснила эксперт.

Она также отметила относительно маршрутов выезда за границу и вероятного количества тех, кто «за границей скрывается».

Кстати, когда рассказывают, что очень много видят мужчин трудоспособного мобилизационного возраста за границей, я всегда спрашиваю: «А вы уверены, что они выехали с территории, подконтрольной украинской власти?» Возможно, это выехали те люди, которые на начало войны находились в Крыму или на Донбассе. У них тоже были украинские паспорта. Их же никто не забирал. Я к тому, что не так много наших мужчин скрываются за границей от мобилизации

- отметила специалист.

Напомним,

Элла Либанова заявляла, что численность населения Украины на подконтрольной правительству территории в настоящее время составляет около 31,5 миллиона человек. Это практически четверть от общей численности населения страны до начала агрессии России в 2014 году.

Алина Волянская

Алина Волянская

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