Израиль позволит первому контингенту Международных стабилизационных сил начать работу в секторе Газа, чтобы сдвинуть с мёртвой точки реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля, пишет УНН.

Детали

В рамках первоначального пилотного проекта главной задачей иностранного контингента станет разоружение группировки ХАМАС.

В то же время израильская сторона выдвинула принципиальное условие для начала восстановления палестинского анклава — полную демилитаризацию его территории.

Цель Израиля ясна и не изменилась: разоружение ХАМАС. Никакое восстановление в Газе не начнётся, пока ХАМАС не будет разоружён, а весь сектор Газа не будет демилитаризован — подчеркнули в израильском МИД.

Численность международного контингента, его состав и конкретные сроки развёртывания в сообщении не уточняются.

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