Израиль почти 20 лет собирал данные, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" - FT

Разведка Израиля по меньшей мере 18 лет собирала "огромный объем данных" для того, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что израильские спецслужбы несколько раз пытались убить Хасана Насраллу, однако им это не удавалось. После этого разведка почти 20 лет собирала "огромный объем данных" о боевиках "Хезболлы".

Бывшая старший офицер разведки Мири Эйсин заявила, что группировку начали рассматривать не только с военной стороны, но и обратили внимание на политические действия и его связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Кроме этого, внимание уделялось отношениям Насраллы с президентом Сирии Башаром аль-Асадом.

"Хезболла" обещает продолжать борьбу против Израиля, несмотря на смерть Насраллы

Для сбора информации Израиль широко использовал технические средства, которые имели преимущество - спутники-шпионы, сложные дроны и возможности кибервзлома, которые превращают мобильные телефоны в подслушивающие устройства.

Израиль имел много возможностей, много разведданных, которые ждали использования. Мы могли использовать эти возможности гораздо раньше во время этой войны, но мы этого не сделали,