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Ізраїль майже 20 років збирав дані, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" - FT

Ізраїль майже 20 років збирав дані, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" - FT

Київ • УНН

 • 19368 перегляди

Ізраїльська розвідка майже 20 років збирала інформацію для ліквідації Хасана Насралли. Використовувались супутники-шпигуни, дрони та кіберзлом для отримання даних про "Хезболлу" та її зв'язки.

Розвідка Ізраїлю щонайменше 18 років збирала "величезний обсяг даних" для того, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ізраїльські спецслужби декілька разів намагалися вбити Хасана Насраллу, проте їм це не вдавалося. Після цього розвідка майже 20 років збирала "величезний обсяг даних" про бойовиків "Хезболли".

Колишня старша офіцерка розвідки Мірі Ейсін заявила, що угруповання почали розглядати не лише з військової сторони, а й звернули увагу на політичні дії та його зв'язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Крім цього, увага приділялася стосункам Насралли з президентом Сирії Башаром аль-Асадом.

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Для збирання інформації Ізраїль широко використовував технічні засоби, що мали перевагу - супутники-шпигуни, складні дрони та можливості кіберзлому, які перетворюють мобільні телефони на підслуховуючі пристрої. 

Ізраїль мав багато можливостей, багато розвідданих, які чекали на використання. Ми могли використовувати ці можливості набагато раніше під час цієї війни, але ми цього не зробили,

- повідомили джерела.

Нагадаємо

Винищувачі ЦАХАЛу завдали точкового удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті.

"Хезболла" обрала нового лідера: що відомо 30.09.24, 00:22 • 23516 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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