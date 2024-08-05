Армия обороны Израиля сообщила о перехвате воздушных целей из Ливана, двое военных ранены. ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Об этом сообщили в ЦАХАЛ в понедельник, пишет УНН.

Детали

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью после сирен, которые звучали в Верхней Галилее, были идентифицированы "многочисленные подозрительные воздушные цели, пересекающие границу со стороны Ливана". "Несколько перехватчиков были запущены в направлении целей, и было обнаружено падение рядом с Айелет-ха-Шахар", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

"В результате атаки в этом районе офицер и солдат Армии обороны Израиля получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи. Их семьи были уведомлены", - отмечается в сообщении.

Пожарные службы Израиля, как указано, работали над тушением пожара, возникшего в этом районе в результате атаки.

Уже сегодня утром после сирен, которые звучали в районе Западной Галилеи, по данным ЦАХАЛ, "перехватчик был запущен в направлении подозрительной воздушной цели, которая пересекает границу со стороны Ливана". Инцидент завершен. Из-за опасности падения обломков от перехватчика были включены сирены.

Кроме того, в районе Малкии, по данным ЦАХАЛ, упал вражеский взрывоопасный БПЛА, который пересек границу с Ливаном. О пострадавших не сообщалось.

Ночью ВВС Израиля, как сообщается, нанесли удар по складу оружия и нескольким объектам инфраструктуры "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Кроме того указано, что артиллерия Армии обороны Израиля обстреляла районы Шебаа и Рашая Аль-Фухар на юге Ливана.

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