Израиль нанес удары по южным пригородам Бейрута: подробности

Самолеты военной авиации Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута в воскресенье, 27 апреля. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Как заявили в пресс-службе ЦАХАЛа, израильская армия целилась по складам управляемых ракет для боевиков группировки "Хезболла", которые располагались в районе Хадат, что на юге столицы Ливана. В результате над районом, где по данным израильской армии находились эти склады, поднялось большое облако дыма.

Израильские военные предупредили, что их целью являются исключительно объекты боевиков и призвали мирных жителей отойти не менее чем на 300 метров от места перед ударом. После этого последовали два предупредительных удара, пишет Associated Press.

Далее над городом появились израильские самолеты, после чего жители столицы Ливана услышали взрывы, говорится в сообщении.

Напомним

В результате взрыва в порту Шахид Раджаи, который расположен вблизи крупного прибрежного города Бандар-Аббас в Иране, погибло более 20 человек. Более 1000 получили ранения. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц.