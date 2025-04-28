Ізраїль завдав ударів по південних передмістях Бейрута: подробиці

Літаки військової авіації Ізраїлю завдали удари по південних передмістях Бейрута в неділю, 27 квітня. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Як заявили у пресслужбі ЦАХАЛу, ізраїльська армія цілилась по складах керованих ракет для бойовиків угрупування "Хезболла", які розташовувались у районі Хадат, що на півдні столиці Лівану. В результаті над районом, де за даними ізраїльської армії знаходились ці склади, піднялась велика хмара диму.

Ізраїльські військові попередили, що їхньою ціллю є виключно об'єкти бойовиків і закликали мирних жителів відійти на щонайменше 300 метрів від місця перед ударом. Після цього відбулися два попереджувальні удари, пише Associated Press.

Далі над містом з’явились ізраїльські літаки, після чого жителі столиці Лівану почули вибухи, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок вибуху в порту Шахід Раджаї, який розташований поблизу великого прибережного міста Бандар-Аббас в Ірані, загинуло понад 20 людей. Понад 1000 отримали поранення. Більшість постраждалих вже виписані з лікарень.