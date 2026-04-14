Израиль и Ливан проведут исторические переговоры при участии США - Axios озвучил детали
Киев • УНН
В Вашингтоне обсудят прекращение огня, разоружение Хезболлы и мирное соглашение. Встреча состоится при посредничестве США и при участии Марка Рубио.
Во вторник, 14 апреля, в Вашингтоне должны состояться прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США. В них должны принять участие госсекретарь США Марк Рубио, посол США в Ливане Мишель Исса, советник Государственного департамента Майкл Нидхем, посол Израиля Ехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хамаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
По данным СМИ, речь идет о самой высокой по уровню прямой встрече между Израилем и Ливаном с 1993 года. Основными темами встречи будут три ключевых вопроса:
- немедленное прекращение огня и остановка наземного
вторжения;
- долгосрочное разоружение террористической группировки
"Хезболла";
- подписание полноценного мирного соглашения между странами.
Как прямое следствие безрассудных действий "Хезболлы", правительства Израиля и Ливана ведут открытые, прямые дипломатические переговоры на высоком уровне при посредничестве США
В ведомстве добавили, что переговоры "будут направлены на продолжение диалога по обеспечению долгосрочной безопасности северной границы Израиля и поддержания решимости правительства Ливана восстановить полный суверенитет над своей территорией и политической жизнью".
Израиль воюет с "Хезболлой", а не с Ливаном, поэтому нет никаких причин, почему эти два соседа не должны вести переговоры
Напомним
Лидер поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" призвал правительство Ливана отклонить запланированные переговоры с Израилем, назвав их "ненужными".