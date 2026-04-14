Израиль и Ливан проведут исторические переговоры при участии США - Axios озвучил детали

Во вторник, 14 апреля, в Вашингтоне должны состояться прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США. В них должны принять участие госсекретарь США Марк Рубио, посол США в Ливане Мишель Исса, советник Государственного департамента Майкл Нидхем, посол Израиля Ехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хамаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

По данным СМИ, речь идет о самой высокой по уровню прямой встрече между Израилем и Ливаном с 1993 года. Основными темами встречи будут три ключевых вопроса:

немедленное прекращение огня и остановка наземного вторжения;

долгосрочное разоружение террористической группировки "Хезболла";

подписание полноценного мирного соглашения между странами.

Как прямое следствие безрассудных действий "Хезболлы", правительства Израиля и Ливана ведут открытые, прямые дипломатические переговоры на высоком уровне при посредничестве США - заявили в Госдепе.

В ведомстве добавили, что переговоры "будут направлены на продолжение диалога по обеспечению долгосрочной безопасности северной границы Израиля и поддержания решимости правительства Ливана восстановить полный суверенитет над своей территорией и политической жизнью".

Израиль воюет с "Хезболлой", а не с Ливаном, поэтому нет никаких причин, почему эти два соседа не должны вести переговоры - говорится в заявлении Госдепа.

Лидер поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" призвал правительство Ливана отклонить запланированные переговоры с Израилем, назвав их "ненужными".