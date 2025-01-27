Израиль и Ливан продлили срок вывода войск
Киев • УНН
Белый дом сообщил о продлении срока вывода израильских войск с юга Ливана до 18 февраля 2025 года. Стороны также начнут переговоры по возвращению ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.
Белый дом заявил в воскресенье, что Израиль и Ливан договорились продлить срок вывода израильских войск с юга Ливана до 18 февраля, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Это произошло после того, как Израиль запросил больше времени для вывода по истечении 60-дневного срока, предусмотренного в соглашении о прекращении огня, которое остановило войну Израиля и «Хезболлы» в конце ноября.
Израиль заявил, что ему нужно остаться дольше, поскольку ливанская армия не развернута во всех районах южного Ливана, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не возобновит свое присутствие в этом районе. Ливанская армия заявила, что не может развернуть силы, пока израильские войска не уйдут.
В заявлении Белого дома говорится, что «соглашение между Ливаном и Израилем, которое контролируют Соединенные Штаты, будет оставаться в силе до 18 февраля 2025 года». В нем также говорится о том, что соответствующие правительства «также начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года».
Издание также сообщает со ссылкой на ливанских чиновников в сфере здравоохранения, что «израильские войска на юге Ливана в воскресенье открыли огонь по протестующим, которые требовали их вывода в соответствии с соглашением о прекращении огня, убив по меньшей мере 22 и ранив 124».
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