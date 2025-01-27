Ізраїль і Ліван продовжили термін виведення військ

Білий дім заявив у неділю, що Ізраїль і Ліван домовилися продовжити термін виведення ізраїльських військ з півдня Лівану до 18 лютого, повідомляє AP, пише УНН.

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Це сталося після того, як Ізраїль запросив більше часу для виведення після закінчення 60-денного терміну, передбаченого в угоді про припинення вогню, яке зупинило війну Ізраїлю та "Хезболли" наприкінці листопада.

Ізраїль заявив, що йому потрібно залишитися довше, оскільки ліванська армія не розгорнута у всіх районах південного Лівану, щоб гарантувати, що "Хезболла" не відновить свою присутність у цьому районі. Ліванська армія заявила, що не може розгорнути сили, доки ізраїльські війська не підуть.

У заяві Білого дому йдеться, що "угода між Ліваном та Ізраїлем, яку контролюють Сполучені Штати, залишатиметься в силі до 18 лютого 2025 року". У ньому також йдеться про те, що відповідні уряди "також почнуть переговори про повернення ліванських ув'язнених, захоплених після 7 жовтня 2023 року".

Видання також повідомляє з посиланням на ліванських чиновників у сфері охорони здоров'я, що "ізраїльські війська на півдні Лівану в неділю відкрили вогонь по протестувальниках, які вимагали їх виведення відповідно до угоди про припинення вогню, убивши щонайменше 22 і поранивши 124".

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після дедлайну