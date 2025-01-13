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Избрание нового руководителя академии Сагайдачного через "Армию+": опрос продлится до конца пятницы

Избрание нового руководителя академии Сагайдачного через "Армию+": опрос продлится до конца пятницы

Киев  •  УНН

 • 5411 просмотра

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Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске опроса в приложении "Армия+" для избрания нового руководителя НАСВ. Военнослужащие смогут поддержать одного из пяти кандидатов до 17 января.

В приложении "Армия+" стартовал опрос по избранию нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Опрос продлится до конца пятницы, 17 января. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, которого цитирует пресс-служба министерства, передает УНН.

"Запускаем опрос в приложении "Армия+", чтобы услышать мнение наших военных об изменениях, в которых нуждается Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Каждый военнослужащий, кто пользуется Армией+, может предложить свои идеи по совершенствованию работы Академии и поддержать одного из пяти опытных кандидатов на должность ее руководителя. Опрос стартует сегодня и продлится до конца пятницы, 17 января", - заявил Умеров.

Он отметил, что результаты опроса станут важным ориентиром для системных реформ в ключевом заведении военного образования Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и кадровым вопросам, запускается голосование в приложении "Армия+" для выбора нового начальника Национальной академии сухопутных войск, есть пять кандидатов.

Скандал с буллингом и травлей курсантов в Академии Сухопутных войск им. Сагайдачного: дело на контроле Командования и Верховной Рады22.03.24, 19:58 • 103950 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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