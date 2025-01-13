Зеленський провів нараду про фронт та кадри: анонсував вибір нового керівника академії Сагайдачного через "Армію+"

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та кадрових питань, запускається голосування в застосунку "Армія+" для вибору нового начальника Національної академії сухопутних військ, є п'ять кандидатів, повідомив Глава держави, пише УНН.

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"Доповідь військових. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич, командувач Сухопутних військ Драпатий, заступник керівника Офісу Паліса. Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахово. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання", - написав Зеленський у соцмережах.

"Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових", - вказав Президент.

З його слів, усі мають досвід цієї війни, відомі в армії.

"Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії. Сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Опитування в "Армії+" триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії", - зазначив Зеленський.

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