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Зеленський провів нараду про фронт та кадри: анонсував вибір нового керівника академії Сагайдачного через "Армію+"

Київ • УНН

 • 30882 перегляди

Президент провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та кадрових питань. В застосунку "Армія+" до 17 січня триватиме голосування за нового начальника Академії сухопутних військ серед 5 кандидатів.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та кадрових питань, запускається голосування в застосунку "Армія+" для вибору нового начальника Національної академії сухопутних військ, є п'ять кандидатів, повідомив Глава держави, пише УНН.

Деталі

"Доповідь військових. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич, командувач Сухопутних військ Драпатий, заступник керівника Офісу Паліса. Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахово. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання", - написав Зеленський у соцмережах.

"Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових", - вказав Президент.

З його слів, усі мають досвід цієї війни, відомі в армії.

"Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії. Сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Опитування в "Армії+" триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії", - зазначив Зеленський.

Скандал з булінгом та цькуваннями курсантів: начальника Національної академії сухопутних військ звільнили з посади18.12.24, 20:45 • 33731 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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