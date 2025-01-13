Зеленский провел совещание о фронте и кадрах: анонсировал выбор нового руководителя академии Сагайдачного через "Армія+"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и кадровым вопросам, запускается голосование в приложении "Армія+" для выбора нового начальника Национальной академии сухопутных войск, есть пять кандидатов, сообщил Глава государства, пишет УНН.

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"Доклад военных. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Драпатый, заместитель руководителя Офиса Палиса. Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы", - написал Зеленский в соцсетях.

"В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутных войск представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных", - указал Президент.

По его словам, все имеют опыт этой войны, известны в армии.

"Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армія+", принять участие в избрании нового руководителя академии. Сегодня в "Армія+" стартует опрос об изменениях в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Опрос в "Армія+" продлится до 17 января включительно, и по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии", - отметил Зеленский.

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