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Зеленский провел совещание о фронте и кадрах: анонсировал выбор нового руководителя академии Сагайдачного через "Армія+"

Зеленский провел совещание о фронте и кадрах: анонсировал выбор нового руководителя академии Сагайдачного через "Армія+"

Киев  •  УНН

 • 1171 просмотра

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Президент провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и кадровым вопросам. В приложении «Армия+» до 17 января продлится голосование за нового начальника Академии сухопутных войск среди 5 кандидатов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и кадровым вопросам, запускается голосование в приложении "Армія+" для выбора нового начальника Национальной академии сухопутных войск, есть пять кандидатов, сообщил Глава государства, пишет УНН.

Детали

"Доклад военных. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Драпатый, заместитель руководителя Офиса Палиса. Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы", - написал Зеленский в соцсетях.

"В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутных войск представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных", - указал Президент.

По его словам, все имеют опыт этой войны, известны в армии.

"Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армія+", принять участие в избрании нового руководителя академии. Сегодня в "Армія+" стартует опрос об изменениях в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Опрос в "Армія+" продлится до 17 января включительно, и по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии", - отметил Зеленский.

Скандал с буллингом и травлей курсантов: начальника Национальной академии сухопутных войск уволили с должности18.12.24, 20:45 • 33461 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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