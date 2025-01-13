Обрання нового керівника академії Сагайдачного через "Армію+": опитування триватиме до кінця п’ятниці

У застосунку "Армія+" стартувало опитування щодо обрання нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Опитування триватиме до кінця п’ятниці, 17 січня. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, якого цитує преслужба міністерства, передає УНН.

"Запускаємо опитування у застосунку "Армія+", щоб почути думку наших військових про зміни, яких потребує Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Кожен військовослужбовець, хто користується Армією+, може запропонувати свої ідеї щодо вдосконалення роботи Академії та підтримати одного з п’яти досвідчених кандидатів на посаду її очільника. Опитування стартує сьогодні і триватиме до кінця п’ятниці, 17 січня", - заявив Умєров.

Він зазначив, що результати опитування стануть важливим орієнтиром для системних реформ у ключовому закладі військової освіти України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та кадрових питань, запускається голосування в застосунку "Армія+" для вибору нового начальника Національної академії сухопутних військ, є п'ять кандидатів.

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