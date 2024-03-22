Скандал с буллингом и травлей курсантов в Академии Сухопутных войск им. Сагайдачного: дело на контроле Командования и Верховной Рады

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  130871 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135285 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  198212 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125988 просмотра

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20 марта 2024, 14:58  •  137737 просмотра

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Эксклюзив
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20 марта 2024, 14:14  •  130047 просмотра

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20 марта 2024, 08:50  •  142735 просмотра

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Скандал с буллингом и травлей курсантов в Академии Сухопутных войск им. Сагайдачного: дело на контроле Командования и Верховной Рады

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решило провести проверку случаев буллинга и травли курсантов в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного после того, как появились жалобы от курсантов и временной следственной комиссии.

Общество •   •  17992 просмотра
Скандал с буллингом и травлей курсантов в Академии Сухопутных войск им. Сагайдачного: дело на контроле Командования и Верховной Рады

В рф произошла стрельба в ТЦ под Москвой: есть погибшие и раненые

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, в результате которой, по свидетельствам очевидцев, есть многочисленные жертвы и ранения.

Новости Мира •   •  16034 просмотра
В рф произошла стрельба в ТЦ под Москвой: есть погибшие и раненые

Часть компонентов во вражеских ракетах производится не в россии, а в западных странах: Офис Генпрокурора о массированном обстреле рф

Массированные ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру Украины с использованием компонентов из западных стран подчеркивают необходимость эффективных санкций для блокирования поставок товаров двойного назначения и предоставления Украине соответствующих средств защиты для привлечения виновных к ответственности.

Война •   •  19024 просмотра
Часть компонентов во вражеских ракетах производится не в россии, а в западных странах: Офис Генпрокурора о массированном обстреле рф

Трое погибших и 25 раненых: в Запорожье завершили поисковую операцию на местах ракетных ударов

В результате российских ракетных ударов в Запорожье 25 человек получили ранения, еще 3 погибли, а экстренные службы тушат пожары и проводят поисково-спасательные операции.

Общество •   •  17446 просмотра
Трое погибших и 25 раненых: в Запорожье завершили поисковую операцию на местах ракетных ударов

Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

Двое жителей погибли, оказавшись под завалами в результате вражеского авиаудара по жилому району в Новогродовке Донецкой области.

Война •   •  15577 просмотра
Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

Россияне выпустили баллистические ракеты по Одесской области из оккупированного Крыма, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидирован.

Война •   •  15706 просмотра
россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

Всего за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады Сумской области, оставив от него лишь названия улиц.

Война •   •  16015 просмотра
Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о переформатировании и оптимизации военных организационных структур с целью повышения эффективности управления, включая переформатирование некоторых группировок войск.

Война •   •  18227 просмотра
Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

российские оккупанты строят железную дорогу через оккупированные украинские территории в Крым, чтобы усилить логистику поставок российских войск, создать пропагандистскую иллюзию интеграции и возможности для коррупции.

Война •   •  17773 просмотра
В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

Российские войска 10 раз атаковали Никополь Днепропетровской области в течение дня 22 марта, ранив одного человека, повредив хозяйственные постройки и автомобиль. В то же время регион продолжает восстанавливаться после массированного ночного авиаудара, повлекшего значительные разрушения и перебои с электроснабжением.

Общество •   •  17817 просмотра
россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен