Скандал с буллингом и травлей курсантов в Академии Сухопутных войск им. Сагайдачного: дело на контроле Командования и Верховной Рады

В Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного пройдут проверки относительно буллинга и травли курсантов. Об этом говорится в заявлении Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Командованием Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины принято решение о проверке состояния дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Будут проверены на соответствие реальному положению дел случаи, которые были обнародованы временной следственной комиссией Верховной Рады. - говорится в заявлении Командования Сухопутных войск ВСУ.

Детали

В Командовании пообещали, что в случае подтверждения фактов буллинга будут приняты необходимые меры, а ответственные должностные лица понесут взыскания в соответствии с действующим законодательством Украины.

Результаты проверки академии позже будут доведены до общественности.

В то же время, в командовании Сухопутных войск ВСУ отметили, что в условиях войны дискредитация военнослужащих только играет на руку врагу. И все вопросы, касающиеся военных, являются чувствительными.

Рекомендуем должностным лицам, независимо от статуса, ответственно относиться к коммуницированию вопросов, связанных с выполнением служебных обязанностей военнослужащими. Особенно - по обвинению тех или иных должностных лиц и коллективов. Эмоционально окрашенные обвинения и попытки популистских вбросов недопустимы. - отметили в ведомстве.

Контекст

Накануне в соцсетях начала приобретать огласку истории о том что в академии системно травят и буллят курсантов.

Курсанты Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного (НАСВ) подали соответствующую коллективную жалобу во Временную следственную комиссию (ВСК). По сути жалоба касалась предоставления увольнений курсантам исключительно в случае, если за ним приезжают родители или жена. Об этом рассказала нардеп Юлия Яцык, которая является членом Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов нарушения прав военнослужащих.

Как по мне, абсурдной является ситуация, когда 30-летнего офицера забирает на выходной мама. - заметила Яцик.

Впрочем, после подачи этой жалобы травля курсантов за активную позицию только усилилась. Более того, на одного из авторов коллективной жалобы даже пробовали завести уголовное дело.

Начальник курса А. начал травлю курсанта П. за его активную позицию. Во время утреннего построения начкурса А. предупредил курсанта П. о том, что по нему будет проведено служебное расследование. Не понимая оснований для этого, курсант П. попросил разрешения задать вопросы, на что начкурса А. сказал что "Вы задолбали своими вопросами!..", а курсант П. ответил "Вы нас тоже". На что начкурса А. вывел курсанта П. из строя и объявил ему выговор "за разговоры в строю", и перешел на нецензурные высказывания, публичные унижения курсанта и угрозы тем, кто будет его поддерживать. Из-за этого курсант П. покинул строй. Это и стало основанием для инициирования господином А. служебного расследования в отношении курсанта П., по результатам которого ему был объявлен строгий выговор, а материалы расследования переданы в ГБР для возбуждения уголовного дела о неповиновении. - рассказала Яцик.

ТУ ГБР исследовав материалы расследования ВСП отказало руководству НАСВ в возбуждении уголовного дела в отношении курсанта П., зато указало на несоответствие действий начкурса А. требованиям Устава ВСУ, а также обратилось с письмом к начальнику НАСВ, которым обязало последнего провести служебную проверку в отношении начальника факультета Т.

Получив ответ ГБР, который опровергал факты, изложенные в письме ВСП, председатель ВСК истребовала у ВСП все материалы служебной проверки и анонимного анкетирования курсантов. Два тома проверки содержали кучу документов, в которых курсанты жаловались на применение физических мер воздействия начкурсом А., а также подтверждали предоставление увольнений курсантам исключительно в случае, если за ним приезжают родители или жена.

Члены ВСК в свою очередь провели ряд анонимных бесед с курсантами академии с разных курсов, которые рассказали о..:

"ротную кассу", когда курсанты скидываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.)

освобождение курсантов регулируется в ручном режиме (хочешь в освобождение - купи бумагу, или заправь картридж, или...)

есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов

отсутствие необходимых лекарств в медпункте ("все лечат ибупрофеном или парацетамолом")

в разных группах от 30% до 60% курсантов, стоящих на обеспечении, не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).

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Позиция руководства академии по выявленным нарушениям

Начальник факультета Т. объяснил ТЦК, что порядок увольнений курсантов при условии передачи курсанта "из рук в руки" был установлен устным приказом начальника академии. Впрочем, присутствующий в зале П.П.Ткачук сделал удивленный вид и сказал, что такого приказа он не издавал, и это является личной инициативой его подчиненных.

Допрошенный начальник курса А.

признал, что действительно использовал ненормативную лексику в общении с курсантами, но работает над собой

признал, что в качестве воспитательной меры, заставил курсанта съесть сигареты перед всей ротой

Яцык отметила, что этот случай был зафиксирован на видео, и шел в материале расследования.

отрицает факт применения силы к курсанту, когда сломал о него два пальца. Он говорит, что перебил пальцы, когда на них упал ящик, поэтому это самокалечение.

отрицал факт выбивания зуба курсанту группы танкистов, который сейчас уже перевелся в другое учебное заведение.

все обвинения курсантов назвал ложью и клеветой.

После этого начальник академии П.Ткачук отметил, что они отреагировали на это позорное поведение подчиненных, объявив замечание начкурсу А.

Яцык подчеркнула, что Курсант П. за активную позицию и "разговоры в строю" - получил выговор + строгий выговор + дело в ГБР, а начкурса А. за избиение и унижение курсантов, за мат и ручное управление увольнениями - только замечание.

А ни начфакультета Т., а ни доцент М., который небрежно провел служебное расследование, на основании которого на курсанта П. пытались повесить совершение преступления, а ни заместитель по МПЗ господин Б. - никто из них НЕ был привлечен к ответственности!!! - выразила возмущение член ВСК.

Она также отметила, что курсанты - это люди, которые поступили на обучение во время войны в Украине, сознательно связали свою жизнь с защитой государства и их нужно мотивировать, воспитывать и заботиться о них. Ведь в противном случае, войско будет демотивировано.

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