В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны
Киев • УНН
Украинские военные курсанты будут учиться под руководством американских экспертов и проходить оценивание с помощью инструментов Армии США для выявления потенциальных лидеров и изменения военной культуры в Украине.
В рамках усиленного сотрудничества курсантов в военных высших учебных заведениях Украины будут обучать специалисты из США. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова встретилась с представителями американской компании Sonata, которая предоставляет западную военную экспертизу, консалтинг и материальную помощь Украине для поддержки ее обороны.
Этот процесс происходит в координации с Ukrainian Freedom Fund и представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"США должны выполнить то, что обещали": Генсек НАТО указал на необходимость решения Соединенных Штатов о поддержке Украины17 февраля 2024, 13:56 • 31304 просмотра
Стороны договорились, что курсантов в военных высших учебных заведениях Украины будут обучать специалисты из США. Также в рамках пилотного проекта в одном из украинских учебных центров внедрят инструменты оценки, которые используют в армии США.
Целью тестирования станет выявление потенциальных лидеров, которые впоследствии смогут стать сержантами.
Мы должны уже сейчас максимально обучать будущих и действующих сержантов и офицеров согласно американским стандартам. При этом очень важно менять военную культуру. Ведь от нее зависит будущее украинской армии. Убеждена, что масштабные учения в Украине с помощью специалистов США позволят решить многие актуальные проблемы в украинской армии
Отдельно на встрече обсуждали организацию обучения военному процессу принятия решений (MDMP) сержантов и офицеров в штабах всех уровней силами американских специалистов.
Напомним
НАТО создаст в Польше совместный учебный центр, который поможет украинским военным обмениваться опытом с западными партнерами и тренироваться по стандартам НАТО, поскольку Киев стремится к членству в Альянсе.
В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны
Украинские военные курсанты будут учиться под руководством американских экспертов и проходить оценивание с помощью инструментов Армии США для выявления потенциальных лидеров и изменения военной культуры в Украине.
путинское государство должно быть осуждено, как и нацизм - Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии
Зеленский призвал осудить путинское государство так же, как нацизм, и не препятствовать правосудию во время слушаний в Хельсинкской комиссии США.
В россии утверждают, что увеличили производство БПЛА "Орлан" - СМИ
россия намерена увеличить производство разведывательных беспилотников "Орлан-10" в три-четыре раза, а беспилотников "Орлан-30" - до 25 раз по сравнению с уровнем 2021 года.
Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи
В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.
Пограничники дроном-камикадзе уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П"
Украинские пограничники благодаря дронам-камикадзе уничтожили российский комплекс видеонаблюдения "Муром-П", который корректировал артиллерию рф и отслеживал передвижения Сил обороны.
Вражеский дрон атаковал передвижной медпункт на Херсонщине
Атака российского беспилотника на мобильный медицинский центр в Станиславском районе Херсонской области вызвала пожар.
Дело Мазепы: суд отпустил трех подозреваемых под ночной домашний арест
Суд отпустил под ночной домашний арест трех подозреваемых по делу о захвате земли возле Киевской ГЭС.
Эстония остановила гибридную операцию российских спецслужб - премьер-министр
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна успешно остановила российскую гибридную операцию, задержав 10 человек, обвиняемых в повреждении автомобилей чиновников по заказу российских спецслужб.
Оккупанты перебрасывают сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки - партизаны
Транспортные тягачи вывозили сгоревшую военную технику из Авдеевки в Мариуполь для утилизации. По данным партизан, это свидетельствует о больших потерях россиян во время штурма Авдеевки.
россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState
Российские военные расстреляли украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области 18 февраля.