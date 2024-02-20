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В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны

В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 14:29  •  10536 просмотра

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Украинские военные курсанты будут учиться под руководством американских экспертов и проходить оценивание с помощью инструментов Армии США для выявления потенциальных лидеров и изменения военной культуры в Украине.

В рамках усиленного сотрудничества курсантов в военных высших учебных заведениях Украины будут обучать специалисты из США. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова встретилась с представителями американской компании Sonata, которая предоставляет западную военную экспертизу, консалтинг и материальную помощь Украине для поддержки ее обороны.

Этот процесс происходит в координации с Ukrainian Freedom Fund и представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Стороны договорились, что курсантов в военных высших учебных заведениях Украины будут обучать специалисты из США. Также в рамках пилотного проекта в одном из украинских учебных центров внедрят инструменты оценки, которые используют в армии США.

Целью тестирования станет выявление потенциальных лидеров, которые впоследствии смогут стать сержантами. 

Мы должны уже сейчас максимально обучать будущих и действующих сержантов и офицеров согласно американским стандартам. При этом очень важно менять военную культуру. Ведь от нее зависит будущее украинской армии. Убеждена, что масштабные учения в Украине с помощью специалистов США позволят решить многие актуальные проблемы в украинской армии

- заявила Калмыкова.

Отдельно на встрече обсуждали организацию обучения военному процессу принятия решений (MDMP) сержантов и офицеров в штабах всех уровней силами американских специалистов.

Напомним

НАТО создаст в Польше совместный учебный центр, который поможет украинским военным обмениваться опытом с западными партнерами и тренироваться по стандартам НАТО, поскольку Киев стремится к членству в Альянсе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
У військових вишах України курсантів навчатимуть американські фахівці - Міноборони
US experts to teach cadets at Ukrainian military universities - Defense Ministry
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В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны

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