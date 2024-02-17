"США должны выполнить то, что обещали": Генсек НАТО указал на необходимость решения Соединенных Штатов о поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США выполнить "то, что они обещали", указав на "срочную необходимость" для Конгресса США принять решение о военной помощи Украине "как можно скорее". Об этом Столтенберг заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Конечно, Соединенные Штаты сделали много, в частности в постоянной военной поддержке Украины. Но сейчас проблема заключается в том, что отсутствие решения в Конгрессе США означает, что поток из США уменьшился. И это непосредственно влияет на передовую в Украине. Поэтому, конечно, дело не в том, чтобы принять правильное решение, а в том, чтобы принять правильное решение как можно скорее, потому что это срочно. (...) Не мне давать советы относительно того, как провести закон через Конгресс США. Но то, что я могу сказать, это жизненно важная и срочная необходимость для США принять решение по пакету для Украины, потому что они нуждаются в этой поддержке. И у нас есть распределение бремени между Европой, Канадой и Соединенными Штатами. Теперь США должны выполнить то, что они обещали - сказал Столтенберг.

По его словам, если смотреть на поддержку Украины, европейские союзники и Канада в целом оказали больше поддержки Украине, чем Соединенные Штаты.

Генсек НАТО также отметил, что для НАТО нет непосредственной военной угрозы, но Альянс никогда не воспринимает мир как должное. "Мир стал опаснее, но НАТО стало сильнее", - сказал Столтенберг, ссылаясь на рекордный рост расходов Альянса на оборону и производства боеприпасов.

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