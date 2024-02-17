"США мають виконати те, що обіцяли": Генсек НАТО вказав на необхідність рішення Сполучених Штатів про підтримку України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Конгрес США терміново схвалити допомогу Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США виконати "те, що вони обіцяли", вказавши на "термінову необхідність" для Конгресу США ухвалити рішення про військову допомогу Україні "якомога швидше". Про це Столтенберг заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.
Звісно, Сполучені Штати зробили багато, зокрема у постійній військовій підтримці України. Але зараз проблема полягає в тому, що відсутність рішення в Конгресі США означає, що потік із США зменшився. І це безпосередньо впливає на передову в Україні. Тож, звичайно, справа не в тому, щоб ухвалити правильне рішення, а в тому, щоб ухвалити правильне рішення якомога швидше, бо це терміново. (...) Не мені давати поради щодо того, як провести закон через Конгрес США. Але те, що я можу сказати, це життєво важлива і термінова необхідність для США ухвалити рішення щодо пакету для України, тому що вони потребують цієї підтримки. І у нас є розподіл тягаря між Європою, Канадою та Сполученими Штатами. Тепер США мають виконати те, що вони обіцяли
З його слів, коли дивитися на підтримку України, європейські союзники та Канада загалом надали більше підтримки Україні, ніж Сполучені Штати.
Генсек НАТО також зазначив, що для НАТО немає безпосередньої військової загрози, але Альянс ніколи не сприймає мир як належне. "Світ став небезпечнішим, але НАТО стало сильнішим", - сказав Столтенберг, посилаючись на рекордне зростання витрат Альянсу на оборону та виробництва боєприпасів.
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