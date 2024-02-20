У військових вишах України курсантів навчатимуть американські фахівці - Міноборони

У рамках посиленої співпраці курсантів у військових вищих навчальних закладах України навчатимуть спеціалісти з США. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

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Зазначається, що заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова зустрілась з представниками американської компанії Sonata, яка надає західну військову експертизу, консалтинг та матеріальну допомогу Україні для підтримки її оборони.

Цей процес відбувається у координації з Ukrainian Freedom Fund та представниками Генерального штабу Збройних сил України.

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Сторони домовилися, що курсантів у військових вищих навчальних закладах України навчатимуть спеціалісти з США. Також в рамках пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США.

Метою тестування стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами.

Ми маємо вже зараз максимально навчати майбутніх та чинних сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами. При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії. Переконана, що масштабні навчання в Україні за допомогою спеціалістів США дозволять вирішити багато актуальних проблем в українському війську