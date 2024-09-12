Избиение военного в Смеле: суд отправил еще двух подозреваемых под домашний арест

Суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым по делу об избиении военного в Смеле Черкасской области - круглосуточный домашний арест. Также главному подозреваемому сообщено о новом подозрении. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По ходатайствам прокурора Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения - круглосуточный домашний арест - говорится в сообщении.

Также главному подозреваемому сообщено о новом подозрении - в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Напомним

В Черкасской области произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге.

Правоохранители начали служебную проверку относительно возможной бездеятельности местных полицейских на фоне избиения экс-военного в Смеле.

11 сентября полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области. Он скрывался в одном из отелей области.

В тот же день суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу - содержание под стражей.