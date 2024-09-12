Побиття військового у Смілі: суд відправив ще двох підозрюваних під домашній арешт
Київ • УНН
Двом підозрюваним у справі про побиття військового у Смілі обрано цілодобовий домашній арешт. Головному підозрюваному повідомлено про нову підозру у вимаганні, хуліганстві та незаконному зберіганні зброї і наркотиків.
Суд обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області - цілодобовий домашній арешт. Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях стосовно військовослужбовця, обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт
Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру – у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).
Нагадаємо
У Черкаській області стався конфлікт між водієм Hyundai і колишнім військовослужбовцем через аварійну ситуацію на дорозі.
Правоохоронці розпочали службову перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських на тлі побиття ексвійськового у Смілі.
11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі Черкаської області. Він переховувався в одному з готелів області.
В той же день суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі- тримання під вартою.