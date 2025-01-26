Избиение парня на Киевщине: правоохранители начали уголовное производство
Киев • УНН
На Киевщине правоохранители начали уголовное производство по факту избиения подростками парня. Дело открыто по статье о хулиганстве, предусматривающей до 4 лет лишения свободы.
Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту избиения подростками парня на Бучанщине. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Полиция Киевщины расследует обстоятельства совершения хулиганских действий подростками на Бучанщине. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Дополнение
Вчера, 25 января, правоохранители Киевской области начали проверку после обнаружения видео, на котором группа молодых людей нападает на парня.