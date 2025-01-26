Избиение парня на Киевщине: правоохранители начали уголовное производство

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 160242 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 154540 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 158736 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 207796 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 138006 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 122263 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 117858 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144020 просмотра

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146834 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Избиение парня на Киевщине: правоохранители начали уголовное производство

Избиение парня на Киевщине: правоохранители начали уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 5630 просмотра

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На Киевщине правоохранители начали уголовное производство по факту избиения подростками парня. Дело открыто по статье о хулиганстве, предусматривающей до 4 лет лишения свободы.

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту избиения подростками парня на Бучанщине. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Полиция Киевщины расследует обстоятельства совершения хулиганских действий подростками на Бучанщине. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц

- сообщили в полиции.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Дополнение

Вчера, 25 января, правоохранители Киевской области начали проверку после обнаружения видео, на котором группа молодых людей нападает на парня.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПКиевская область
kievКиев

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