Поліція розслідує відео з нападом на хлопця у Київській області

Правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, інцидент було зафіксовано під час моніторингу соціальних мереж у одному з Telegram-каналів.

Відомості про подію вже внесено до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про правопорушення.

Наразі триває робота над встановленням усіх деталей події та ідентифікацією осіб, причетних до нападу.

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Раніше місцеві пабліки почали активно поширювати відео, у якому підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі.

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