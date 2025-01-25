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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция расследует видео с нападением на парня в Киевской области

Полиция расследует видео с нападением на парня в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 1079 просмотра

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В соцсетях обнаружено видео жестокого нападения группы молодых людей на парня. Полиция Киевской области начала проверку и установление лиц, причастных к инциденту.

Правоохранители Киевской области начали проверку после обнаружения видео, на котором группа молодых людей нападает на парня. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

Согласно информации, инцидент был зафиксирован во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram-каналов. 

Сведения о событии уже внесены в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о правонарушениях.

Сейчас продолжается работа над установлением всех деталей происшествия и идентификацией лиц, причастных к нападению. 

Добавим

Ранее местные паблики начали активно распространять видео, в котором подростки жестоко избили парня в подвале.

В Киеве допросили школьницу, которую избили сверстники24.01.25, 18:54 • 30966 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиевКриминал и ЧПКиевская область
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