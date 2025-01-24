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В Киеве допросили школьницу, которую избили сверстники

Киев  •  УНН

 • 8674 просмотра

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13-летнюю девушку избили на спортивной площадке другие школьницы в возрасте от 11 до 15 лет. Полиция проводит расследование инцидента, допрашивает свидетелей и собирает характеристики на всех участников конфликта.

В Киеве продолжается расследование инцидента, в котором группа девушек напала на 13-летнюю школьницу. Потерпевшую уже допросили. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает УНН

Детали

Ювенальные прокуроры и следователи вместе с психологом допросили 13-летнюю потерпевшую в Центре защиты прав ребенка.

"По словам девушки, в тот день знакомые "пригласили ее на разговор", где двое из них на спортивной площадке поочередно били по лицу и угрожали забросать яйцами. В это время еще две девушки снимали все на телефон. Причиной агрессии стали недоразумения между подростками", - говорится в сообщении.

После конфликта девушка вернулась домой, но ничего не сказала матери.

Выяснено, что нападавшим и девушкам, которые снимали избиение на видео, от 11 до 15 лет.

Свидетелей инцидента допросили по специальной методике "зеленой комнаты" - это специальный подход к допросу детей в комфортной среде с участием психолога, чтобы уменьшить стресс и травматизацию.

Сейчас следователи направили запросы для сбора характеристик на всех участников конфликта по месту их проживания и обучения, а также общаются с родителями подростков.

Расследование продолжается.

Напомним

Видео инцидента, на котором подростки поочередно наносят удары по лицу девушки опубликовали в соцсетях 23 января вечером. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
kievКиев

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