В Киеве допросили школьницу, которую избили сверстники
Киев • УНН
13-летнюю девушку избили на спортивной площадке другие школьницы в возрасте от 11 до 15 лет. Полиция проводит расследование инцидента, допрашивает свидетелей и собирает характеристики на всех участников конфликта.
В Киеве продолжается расследование инцидента, в котором группа девушек напала на 13-летнюю школьницу. Потерпевшую уже допросили. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает УНН.
Детали
Ювенальные прокуроры и следователи вместе с психологом допросили 13-летнюю потерпевшую в Центре защиты прав ребенка.
"По словам девушки, в тот день знакомые "пригласили ее на разговор", где двое из них на спортивной площадке поочередно били по лицу и угрожали забросать яйцами. В это время еще две девушки снимали все на телефон. Причиной агрессии стали недоразумения между подростками", - говорится в сообщении.
После конфликта девушка вернулась домой, но ничего не сказала матери.
Выяснено, что нападавшим и девушкам, которые снимали избиение на видео, от 11 до 15 лет.
Свидетелей инцидента допросили по специальной методике "зеленой комнаты" - это специальный подход к допросу детей в комфортной среде с участием психолога, чтобы уменьшить стресс и травматизацию.
Сейчас следователи направили запросы для сбора характеристик на всех участников конфликта по месту их проживания и обучения, а также общаются с родителями подростков.
Расследование продолжается.
Напомним
Видео инцидента, на котором подростки поочередно наносят удары по лицу девушки опубликовали в соцсетях 23 января вечером.