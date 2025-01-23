Побили школярку на столичній Оболоні: поліція вже встановила особи підлітків
Київ • УНН
У Києві група дівчат побила неповнолітню на Оболоні, відео інциденту з'явилось у соцмережах. Поліція встановила особи нападниць, розпочато досудове розслідування за статтею 126 КК України.
Поліція вже встановила особи підлітків, яких підозрюють у побитті неповнолітньої дівчини на Оболоні в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
"На цей час поліція вже встановила особи підлітків", - йдеться в повідомленні.
Відео інциденту, на якому підлітки по черзі завдають удари по обличчю дівчини опублікували у соцмережах 23 січня ввечері.
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва розпочато досудове розслідування за фактом побиття неповнолітньої дівчини групою дівчат (ч2. ст.126 КК України)", - повідомляє прокуратура.
Доповнення
У Києві двоє дівчат побили школярку в Оболонському районі столиці, правоохоронці вже встановлюють обставини події.