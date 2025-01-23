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Побили школярку на столичній Оболоні: поліція вже встановила особи підлітків

Побили школярку на столичній Оболоні: поліція вже встановила особи підлітків

Київ • УНН

 • 97305 перегляди

У Києві група дівчат побила неповнолітню на Оболоні, відео інциденту з'явилось у соцмережах. Поліція встановила особи нападниць, розпочато досудове розслідування за статтею 126 КК України.

Поліція вже встановила особи підлітків, яких підозрюють у побитті неповнолітньої дівчини на Оболоні в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"На цей час поліція вже встановила особи підлітків", - йдеться в повідомленні.

Відео інциденту, на якому підлітки по черзі завдають удари по обличчю дівчини опублікували у соцмережах 23 січня ввечері.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва розпочато досудове розслідування за фактом побиття неповнолітньої дівчини групою дівчат (ч2. ст.126 КК України)", - повідомляє прокуратура.

Доповнення

У Києві двоє дівчат побили школярку в Оболонському районі столиці, правоохоронці вже встановлюють обставини події.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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