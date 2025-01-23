Избили школьницу на столичной Оболони: полиция уже установила личности подростков
Киев • УНН
В Киеве группа девушек избила несовершеннолетнюю на Оболони, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция установила личности нападавших, начато досудебное расследование по статье 126 УК Украины.
Полиция уже установила личности подростков, которых подозревают в избиении несовершеннолетней девушки на Оболони в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
"На данный момент полиция уже установила личности подростков", - говорится в сообщении.
Видео инцидента, на котором подростки поочередно наносят удары по лицу девушки опубликовали в соцсетях 23 января вечером.
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева начато досудебное расследование по факту избиения несовершеннолетней девушки группой девушек (ч2. ст.126 УК Украины)", - сообщает прокуратура.
Дополнение
В Киеве две девушки избили школьницу в Оболонском районе столицы, правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия.