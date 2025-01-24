У Києві допитали школярку, яку побили однолітки

У Києві триває розслідування інциденту, в якому група дівчат напала на 13-річну школярку. Потерпілу вже допитали. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції, передає УНН.

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Ювенальні прокурори та слідчі разом із психологом допитали 13-річну потерпілу в Центрі захисту прав дитини.

"Зі слів дівчини, в той день знайомі "запросили її на розмову", де двоє з них на спортивному майданчику по черзі били по обличчю та погрожували закидати яйцями. В цей час ще дві дівчини знімали все на телефон. Причиною агресії стали непорозуміння між підлітками", - йдеться у повідомленні.

Після конфлікту дівчина повернулася додому, але нічого не сказала матері.

З’ясовано, що нападницям і дівчатам, які знімали побиття на відео, від 11 до 15 років.

Свідків інциденту допитали за спеціальною методикою "зеленої кімнати" — це спеціальний підхід до допиту дітей у комфортному середовищі за участі психолога, щоб зменшити стрес і травматизацію.

Наразі слідчі направили запити для збору характеристик на всіх учасників конфлікту за місцем їх проживання та навчання, а також спілкуються з батьками підлітків.

Розслідування триває.

Нагадаємо

Відео інциденту, на якому підлітки по черзі завдають удари по обличчю дівчини опублікували у соцмережах 23 січня ввечері.