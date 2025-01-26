Побиття хлопця на Київщині: правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Поліція Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітками хлопця на Бучанщині. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

Поліція Київщини розслідує обставини вчинення хуліганських дій підлітками на Бучанщині. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб - повідомили в поліції.

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Доповнення

Вчора, 25 січня, правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця.