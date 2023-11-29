Из-за непогоды в Луганской области россияне не могут активно применять авиацию - ОВА

В Луганской области из-за непогоды российские оккупанты не могут активно применять авиацию, перейдя на артиллерию, в Невском зафиксировано 35 взрывов, сообщили в среду в Луганской ОВА, пишет УНН.

Из-за непогоды россияне не могут активно применять бомбардировщики и вертолеты. Сосредоточившись на артиллерии, они стали бить более прицельно именно по селам. В частности, в Невском за вчерашний день прозвучало 35 взрывов после вражеских обстрелов. В этом селе еще остаются люди, которые пока не соглашаются на эвакуацию. По предварительной информации, никто не пострадал - отметил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Также сообщается, что противник открыл огонь по территории Серебрянского леса. "Оккупанты пытались продвинуться вперед как на Лиманском, так и на Купянском направлениях - безрезультатно. За прошедшие сутки они атаковали, в основном, в Донецкой и Харьковской областях", - указал Лысогор.

При этом, как отмечается, ответственность за дефицит в бюджетах оккупированных в прошлом году территорий в правительстве рф собираются возложить на руководителей-коллаборационистов. Как указано, их ставят перед выбором - отказаться от дотаций с нового года или взять личное обязательство по снижению разрыва между региональными доходами и расходами. Как сообщается, уровень дотационности достигает 95%.

Также указано, что оккупированные регионы получили новые разнарядки - в течение осенне-зимнего периода необходимо отправить 10 тысяч детей в москву на "выставку достижений народного хозяйства".

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