На тимчасово окупованій Луганщині росіяни крадуть метал з шахт і трансформатори - Лисогор

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У районі заводу ГТВ в Лисичанську Луганської області майже всі трансформатори розкрадені – світла немає, ще три шахти Луганщини окупанти вирізають на металобрухт. По деокупованих селах ворог б’є з авіації. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор, пише УНН.