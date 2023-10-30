На тимчасово окупованій Луганщині росіяни крадуть метал з шахт і трансформатори - Лисогор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У районі заводу ГТВ в Лисичанську Луганської області майже всі трансформатори розкрадені – світла немає, ще три шахти Луганщини окупанти вирізають на металобрухт. По деокупованих селах ворог б’є з авіації. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Доки в центрі Лисичанська росіяни намагаються запустити першу і поки єдину модульну котельню, мешканці віддаленого району міста – поблизу колишнього заводу ГТВ – досі живуть без світла. Їм його і не обіцяють, бо у житлових кварталах від уцілілих після російських обстрілів трансформаторів залишились лише бетонні споруди", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що увесь метал за півтора року окупації звідти поступово зник. Кожну підстанцію потрібно облаштовувати практично з нуля.
Крім того, що шахти на окупованій Луганщині відключають від електроживлення через несплату, а їхніх співробітників накриває чергова хвиля примусової мобілізації, триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону.
"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес вже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" й "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", - повідомив він.
Доповнення
За словами Лисогора, осіння погода змусила противника скоротити використання безпілотників, втім це аж ніяк не вплинуло на активність його авіації. Тільки за учора ударів з неба зазнали Білогорівка та територія Серебрянського лісу. З артилерії та мінометів відкривався вогонь по Невському та Білогорівці.
Він також зазначив, що основні сили росіян кинуті на Куп’янський напрямок, але минулої доби вони спробували атакувати ще й південно-східніше Тернів на Донеччині. Це на Лиманському напрямку поблизу з адмінмежею з Луганщиною.
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