На временно оккупированной Луганщине россияне воруют металл из шахт и трансформаторы - Лысогор
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В районе завода РТИ в Лисичанске Луганской области почти все трансформаторы разворованы - света нет, еще три шахты Луганщины оккупанты вырезают на металлолом. По деоккупированным селам враг бьет из авиации. Об этом сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
Цитата
"Пока в центре Лисичанска россияне пытаются запустить первую и пока единственную модульную котельную, жители отдаленного района города – вблизи бывшего завода РТИ – до сих пор живут без света. Им его и не обещают, потому что в жилых кварталах от уцелевших после российских обстрелов трансформаторов остались только бетонные сооружения", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что весь металл за полтора года оккупации оттуда постепенно исчез. Каждую подстанцию нужно обустраивать практически с нуля.
Кроме того, что шахты на оккупированной Луганщине отключают от электропитания из-за неуплаты, а их сотрудников накрывает очередная волна принудительной мобилизации, продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли региона.
"Шахты консервируют, как будто на неопределенный срок, а в то же время вырезают на металлолом. Этот процесс уже начат на предприятиях "Красный партизан", "Центросоюз" и "Харьковская". Ранее россияне их признали нерентабельными", - сообщил он.
Ддополнение
По словам Лысогора, осенняя погода вынудила противника сократить использование беспилотников, впрочем это отнюдь не повлияло на активность его авиации. Только вчера ударам с неба подверглись Белогоровка и территория Серебрянского леса. Из артиллерии и минометов открывался огонь по Невскому и Белогоровке.
Он также отметил, что основные силы россиян брошены на Купьянское направление, но за прошедшие сутки они попытались атаковать еще и юго-восточнее Тернов на Донетчине. Это на Лиманском направлении вблизи с админграницей с Луганщиной.
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