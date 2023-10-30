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На временно оккупированной Луганщине россияне воруют металл из шахт и трансформаторы - Лысогор

Киев • УНН

 • 35121 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В районе завода РТИ в Лисичанске Луганской области почти все трансформаторы разворованы - света нет, еще три шахты Луганщины оккупанты вырезают на металлолом. По деоккупированным селам враг бьет из авиации. Об этом сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

На временно оккупированной Луганщине россияне воруют металл из шахт и трансформаторы - Лысогор

Цитата

"Пока в центре Лисичанска россияне пытаются запустить первую и пока единственную модульную котельную, жители отдаленного района города – вблизи бывшего завода РТИ – до сих пор живут без света. Им его и не обещают, потому что в жилых кварталах от уцелевших после российских обстрелов трансформаторов остались только бетонные сооружения", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что весь металл за полтора года оккупации оттуда постепенно исчез. Каждую подстанцию нужно обустраивать практически с нуля.

Кроме того, что шахты на оккупированной Луганщине отключают от электропитания из-за неуплаты, а их сотрудников накрывает очередная волна принудительной мобилизации, продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли региона.

"Шахты консервируют, как будто на неопределенный срок, а в то же время вырезают на металлолом. Этот процесс уже начат на предприятиях "Красный партизан", "Центросоюз" и "Харьковская". Ранее россияне их признали нерентабельными", - сообщил он.

Ддополнение

По словам Лысогора, осенняя погода вынудила противника сократить использование беспилотников, впрочем это отнюдь не повлияло на активность его авиации. Только вчера ударам с неба подверглись Белогоровка и территория Серебрянского леса. Из артиллерии и минометов открывался огонь по Невскому и Белогоровке.

Он также отметил, что основные силы россиян брошены на Купьянское направление, но за прошедшие сутки они попытались атаковать еще и юго-восточнее Тернов на Донетчине. Это на Лиманском направлении вблизи с админграницей с Луганщиной.

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