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Ворог вночі вдарив по Куп'янщині - ОВА

Київ • УНН

 • 38688 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 30 жовтня били по Куп'янському районі у Харківській області, є пошкодження, повідомив у понеділок голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Ворог вночі вдарив по Куп'янщині - ОВА

Цитата

"Цієї ночі, близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв села Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Близько 02:00 обстріляне селище Купянськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок. Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Доповнення

"На Куп'янському напрямку за добу українські військові відбили 7 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог зазнає втрат та не має просування", - вказав голова ОВА.

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